Χάρι Στάιλς: Τραυματίστηκε στο μάτι από αντικείμενο που του πέταξε θεατής σε συναυλία στη Βιέννη - ΒΙΝΤΕΟ

«Γιατί συνεχίζουν να το κάνουν αυτό, να πληρώνουν χρήματα για να είναι στις μπροστά θέσεις προκειμένου να κάνουν αυτό. Είναι πολύ κουραστικό» σχολίασε χρήστης του twitter. «Αυτή η "κουλτούρα" της ρίψης αντικειμένων θα "σκοτώσει" τις συναυλίες και τα φεστιβάλ που θα γίνουν πιο ακριβά και πιο κλειστά» έγραψε ένας δεύτερος.

Harry Styles gets hit in the eye by an object thrown at him during his concert in Vienna. pic.twitter.com/mD9kzFoQvG