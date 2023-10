Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη οι Beatles θα κυκλοφορήσουν ένα ανέκδοτο τραγούδι, με τη φωνή του Τζον Λένον

Το τραγούδι “Now and Then” βασίζεται σε μια ηχογράφηση που είχε κάνει τη δεκαετία του 1970 ο Τζον Λένον, την οποία έδωσε το 1994 στα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος η χήρα του, η Γιόκο Όνο. Η ηχογράφηση αυτή ήταν πλήρης (με φωνή και πιάνο), αλλά όχι τόσο καλής ποιότητας ώστε να κυκλοφορήσει.

Ο Πολ Μακάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, τα δύο εν ζωή μέλη των Beatles, επιβεβαίωσαν σήμερα ότι το τραγούδι θα κυκλοφορήσει στις 2 Νοεμβρίου. Όταν παρέλαβαν την ηχογράφηση από την Γιόκο Όνο, τα τρία (τότε) μέλη των Beatles την ξαναδούλεψαν και την ολοκλήρωσαν, όμως δεν την κυκλοφόρησαν γιατί με την τεχνολογία που είχαν την εποχή εκείνη στη διάθεσή τους δεν μπορούσαν να διαχωρίσουν τη φωνή του Τζον Λένον από τη μουσική, διατηρώντας την ποιότητα της ηχογράφησης. Επίσης, όπως είχε πει πρόσφατα ο Μακάρτνεϊ, το τραγούδι "δεν άρεσε" στον Τζορτζ Χάρισον.

(1/6) “NOW AND THEN. THE LAST BEATLES SONG. OUT 02.11.23. #NowAndThen

New expanded and mixed editions of the "Red and Blue" albums to be released 10.11.23.

Pre-order now: https://t.co/jQtFaz4Tq8pic.twitter.com/aLS2C046Pu