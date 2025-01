Χρυσές Σφαίρες: Η επική αντίδραση της Sofia Vergara όταν χάνει το βραβείο από την Jodie Foster - ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμενα, η Σοφία Βεργκάρα φώναξε «Όχι, όχι! Δώστε μου ένα!» , λίγο πριν η Φόστερ ξεκινήσει την ευχαριστήρια ομιλία της. «Το καλύτερο πράγμα σε αυτήν την ηλικία και σε αυτήν την εποχή, είναι να ανήκεις σε μια κοινότητα από όλους αυτούς τους ανθρώπους, όπως εσύ Σοφία», είπε με τη σειρά της η Τζόντι Φόστερ.

Jodie Foster, you're a #GoldenGlobes WINNER??

Congratulations on the win for Best Female Actor – Limited Series, Anthology Series, or Television Motion Picture for True Detective: Night Country! pic.twitter.com/tg5POdS7SR