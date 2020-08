Υλικό από τα αρχεία του θα κυκλοφορήσει ο Νιλ Γιανγκ

Μια εξαιρετική περφόρμανς που έδωσε στις 13 Νοεμβρίου του 1990 ο Νιλ Γιανγκ με τους Crazy Horse, στο Catalyst στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνιας, θα κυκλοφορήσει ως άλμπουμ και ταινία, με τίτλο «Way Down in the Rust Bucket», στις 6 Δεκεμβρίου.