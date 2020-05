Ύμνο» στην καραντίνα έκανε ο Jimmy Fallon το κλασικό «Carolina in My Mind»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στη δική του εκδοχή, ο Fallon άλλαξε τον τίτλο της κλασικής επιτυχίας και τον έκανε «Carolina (or Anywhere Else)». Πρόσθεσε κάποιους στίχους σχετικά με το ότι θέλουμε να βρεθούμε οπουδήποτε εκτός από το σπίτι: από την Benihana, το εστιατόριο ιαπωνικής κουζίνας με 116 franchise σε όλον τον κόσμο, («Just to see a shrimp fly/Just to see some rice fry») μέχρι το πολυκατάστημα Home Depot («I don't need tools or house plants/Just wanna smell humans and wear pants»). Και έκλεισε γλυκά το τραγούδι: «Gonna shake hands and hug real tight/And before/We know it it'll be all right/And we'll leave this all behind/Won't have to go to Carolina in our minds».