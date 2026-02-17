Ζέλσον Μαρτίνς: Οικογενειακή ισορροπία - Real.gr

Ο Ζέλσον Μαρτίνς δεν είναι μόνο ένας από τους πιο δημοφιλείς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, αλλά και ένας τρυφερός πατέρας που λατρεύει τα τέσσερα παιδιά του.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οι φίλαθλοι απολαμβάνουν τις μάχες που δίνει ο Ζέλσον Μαρτίνς στο γήπεδο φορώντας την ερυθρόλευκη φανέλα, όπως και τα καθοριστικά γκολ του που χαρίζουν νίκες στον Ολυμπιακό.

Ομως, πίσω από τη φανέλα με το νούμερο 10 κρύβεται ένας τρυφερός πατέρας και ένας προστατευτικός οικογενειάρχης.

Εντός γηπέδου ο Πορτογάλος εξτρέμ συνδυάζει ταχύτητα και δημιουργικότητα. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, στον κρίσιμο αγώνα εναντίον του Αγιαξ, πέτυχε το πρώτο γκολ της αναμέτρησης και ουσιαστικά άνοιξε τον δρόμο για τη μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού στην ενδιάμεση φάση του Τσάμπιονς Λιγκ.

Εκτός γηπέδου όμως, ο Ζ. Μαρτίνς αφοσιώνεται στα τέσσερα παιδιά του, που είναι η απόλυτη προτεραιότητά του.

Λατρεύει τις τρεις κόρες του, ενώ έχει ιδιαίτερη αδυναμία στον μοναχογιό του. Το όνομα του 10χρονου Πάτρικ το έκανε τατουάζ στο χέρι του λίγο μετά τη γέννησή του και η σχέση τους είναι μοναδική.

Πολλά βράδια στο σπίτι του, στα νότια προάστια, οι δύο τους παίζουν, γελούν και μοιράζονται στιγμές που ο ποδοσφαιριστής αναφέρει συχνά ως τις πλέον πολύτιμες της καθημερινότητάς του.

Η σύζυγός του, Ντιάνα, είναι καθοριστικός παράγοντας αυτής της ευτυχίας. Παρόλο που το ζευγάρι δεν εμφανίζεται συχνά μαζί, οι σπάνιες φωτογραφίες που μοιράζεται στα social media αποκαλύπτουν ένα βαθύ δέσιμο.

Οι δυο τους προτιμούν να προστατεύουν την ιδιωτική τους ζωή, κρατώντας την οικογένειά τους μακριά από την προβολή και τα φώτα.

Για τον Ζ. Μαρτίνς, που μόλις πριν από λίγες ημέρες ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2028, ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι απλώς το αντιστάθμισμα της απαιτητικής ρουτίνας του, αλλά η ευκαιρία να μοιράζεται χρόνο με τα παιδιά του.

Τις περιόδους που οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του το επιτρέπουν, προτιμά να ταξιδεύει με την οικογένειά του στην πατρίδα του, στο Πράσινο Ακρωτήρι, όπου επανασυνδέεται με τις ρίζες του και απολαμβάνει ποιοτικό χρόνο με τους αγαπημένους του.