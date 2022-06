Zendaya και Τομ Χόλαντ νικητές της τελετής απονομής των MTV Movie and TV Awards 2022

Η σειρά «Euphoria» και η ταινία «Spider-Man: No Way Home» απέσπασαν τις περισσότερες διακρίσεις στην τελετή απονομής των Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Βραβείων του MTV (MTV Movie and TV Awards 2022) που διοργανώθηκε την Κυριακή στη Σάντα Μόνικα, στην Καλιφόρνια.