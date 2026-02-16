Ζόζεφιν – Νίνο: Η επανασύνδεση είναι γεγονός - Real.gr

Ο Νίνο και η Ζόζεφιν όχι μόνο αποφάσισαν να δώσουν δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους, αλλά ήδη συγκατοικούν στα νότια προάστια και ετοιμάζουν ρομαντικό ταξίδι στο Παρίσι.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Εχουν κάθε λόγο να γιορτάσουν την αγάπη τους και αποφάσισαν να το κάνουν με ένα ρομαντικό ταξίδι στο Παρίσι. Ο Νίνο και η Ζόζεφιν ζουν έναν κινηματογραφικό έρωτα, που δοκιμάστηκε με έναν χωρισμό, αλλά αποδείχθηκε πολύ δυνατός για να σπάσει. Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, η επανασύνδεση για τους δύο τραγουδιστές ήταν μονόδρομος…

Επειτα από δύο χρόνια ταραχώδους σχέσης, ο Νίνο και η Ζόζεφιν εδώ και τέσσερις μήνες είναι και πάλι μαζί και πιο σίγουροι για την αγάπη τους από ποτέ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήδη μένουν κάτω από την ίδια στέγη.

Ο τραγουδιστής άφησε τα βόρεια προάστια και έγινε κάτοικος νοτίων προαστίων, προκειμένου να συγκατοικήσει με την αγαπημένη του. Στο καινούργιο σπίτι τους μάλιστα, υποδέχθηκαν το 2026 ήρεμοι, σίγουροι και απολύτως ερωτευμένοι.

Ταξιδεύοντας

Αυτό το διάστημα και οι δύο συνεχίζουν με επιτυχία τις νυχτερινές εμφανίσεις τους, καταφέρνουν όμως, να εξασφαλίζουν πολύτιμο χρόνο για να τον αφιερώσουν ο ένας στον άλλον. Η Ζόζεφιν εμφανίζεται στο «Cabaret Athens» μαζί με τον Νίκο Απέργη, ενώ ο Νίνο τραγουδά στο «Τheama Athens», μαζί με την Ελλη Κοκκίνου και τον Χρήστο Μενιδιάτη.

Πρόσφατα το ζευγάρι έκανε ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις του και πραγματοποίησε μια σύντομη απόδραση στη Ρώμη. Εκεί, μακριά από τους φωτογράφους και τα αδιάκριτα βλέμματα, οι δυο τους είχαν την ευκαιρία να περάσουν μοναδικές στιγμές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζουν ένα ακόμα ταξίδι μέσα στον Φεβρουάριο -που είναι και ο κατ’ εξοχήν μήνας των ερωτευμένων- αυτή τη φορά στην πόλη που υμνεί τον έρωτα: το Παρίσι.