2021: Ποια είναι τα κορυφαία τραγούδια της χρονιάς σύμφωνα με Spotify και Apple Music

Στην Apple, στην κορυφή βρέθηκαν οι BTS με το «Dynamite» που κυκλοφόρησε το 2020 και δεν κατάφερε να μπει στην πεντάδα του Spotify, καθώς η υπηρεσία ξεκίνησε φέτος να λειτουργεί στη Νότια Κορέα.

Η πεντάδα στο Spotify ολοκληρώνεται από τα τραγούδια Montero (Lil Nas X), Stay (The Kid Laroi), Good 4U (Olivia Rodrigo) και Levitating (Dua Lipa).

Στην Apple, η λίστα περιλαμβάνει τα Drivers License (Olivia Rodrigo) να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και να ακολουθούν τα Positions (Ariana Grande), For The Night (Pop Smoke) και Binding Lights (The Weeknd).

