26/12/2025 Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου στον realfm 97.8 - Real.gr

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου στον realfm 97.8, την Παρασκευή, 26 Δεκεμβρίου 2025.

1ο μέρος:

[audio mp3="https://www.real.gr/wp-content/uploads/2025/12/26-12-2025-ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ-01.mp3"][/audio]

2ο μέρος:

[audio mp3="https://www.real.gr/wp-content/uploads/2025/12/26-12-2025-ΜΠΟΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΣΑΦΟΥΛΙΑΣ-02.mp3"][/audio]