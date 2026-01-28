28/1/2026 Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Μπογιόπουλου στον realfm 97.8 - Real.gr

\u0391\u03ba\u03bf\u03cd\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03b7\u03bd \u03b5\u03ba\u03c0\u03bf\u03bc\u03c0\u03ae \u03c4\u03bf\u03c5 \u039d\u03af\u03ba\u03bf\u03c5 \u039c\u03c0\u03bf\u03b3\u03b9\u03cc\u03c0\u03bf\u03c5\u03bb\u03bf\u03c5 \u03c3\u03c4\u03bf\u03bd realfm 97.8, \u03c4\u03b7\u03bd \u03a4\u03b5\u03c4\u03ac\u03c1\u03c4\u03b7 28 \u0399\u03b1\u03bd\u03bf\u03c5\u03b1\u03c1\u03af\u03bf\u03c5 2026.\r\n\r\n<strong>\u0391\u03ba\u03bf\u03cd\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03c0\u03c1\u03ce\u03c4\u03bf \u03bc\u03ad\u03c1\u03bf\u03c2:</strong>\r\n\r\n[audio mp3="https://www.real.gr/wp-content/uploads/2026/01/28.01.2026-\u039c\u03a0\u039f\u0393\u0399\u039f\u03a0\u039f\u03a5\u039b\u039f\u03a3-01.mp3"][/audio]\r\n\r\n<strong>\u0391\u03ba\u03bf\u03cd\u03c3\u03c4\u03b5 \u03c4\u03bf \u03b4\u03b5\u03cd\u03c4\u03b5\u03c1\u03bf \u03bc\u03ad\u03c1\u03bf\u03c2:</strong>\r\n\r\n[audio mp3="https://www.real.gr/wp-content/uploads/2026/01/28.01.2026-\u039c\u03a0\u039f\u0393\u0399\u039f\u03a0\u039f\u03a5\u039b\u039f\u03a3-02.mp3"][/audio]