82ο Φεστιβάλ Βενετίας: Στοιχεία και αριθμοί πίσω από τη λάμψη - Real.gr

Ένα δεκαήμερο γεμάτο λάμψη και συγκινήσεις για σινεφίλ έφτασε στο τέλος του.

Το 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ολοκληρώθηκε το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, αφήνοντας πίσω του όχι μόνο εντυπωσιακές ταινίες, αλλά και μερικά ιδιαίτερα στατιστικά στοιχεία.

Φέτος υποβλήθηκαν συνολικά 4.580 ταινίες

Από αυτές, οι 1.936 ήταν ταινίες μεγάλου μήκους, με τους δημιουργούς τους να καταβάλουν 200 ευρώ ( $ 234) ελπίζοντας να εξασφαλίσουν μια θέση στο πολυπόθητο πρόγραμμα. Επιπλέον υπήρχαν 2 βασικές προϋποθέσεις: η ταινία να έχει ολοκληρωθεί μετά τις 7 Σεπτεμβρίου 2024 και να κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Βενετία.

Επτά τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής

Με επικεφαλής τον ελληνικής καταγωγής Αμερικανό σκηνοθέτη Αλεξάντερ Πέιν (Alexander Payne), η Κριτική Επιτροπή είχε ως αποστολή να επιλέξει τους νικητές του κύριου διαγωνιστικού τμήματος.

Στο πλευρό του ήταν οι: Φερνάντα Τόρες (Fernanda Torres), Μοχαμάντ Ρασουλόφ (Mohammad Rasoulof), Στεφάν Μπριζέ (Stéphane Brizé), Μάουρα Ντελπέρo (Maura Delpero), Κριστιάν Μουνγκιού (Cristian Mungiu) και Τσάο Τάο (Zhao Tao).

21 πρεμιέρες στο διαγωνιστικό τμήμα

Ο αριθμός τους αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από το 1% των ταινιών μεγάλου μήκους που υποβλήθηκαν. Είκοσι ένα ταινίες ήταν υποψήφιες για βραβεία όπως ο Χρυσός Λέοντας, τον οποίο απέσπασε το φιλμ του Τζιμ Τζάρμους (Jim Jarmusch), «Father Mother Sister Brother», σύμφωνα με το ΑP.

Επίσης, 30 ταινίες έκαναν την παγκόσμια πρεμιέρα τους εκτός συναγωνισμού, όπως το «After the Hunt» του Λούκα Γκουαντανίνο (Luca Guadagnino).

Στο παράλληλο τμήμα Ορίζοντες (Orizzonti) προβλήθηκαν 19 φιλμ, τα οποία διεκδίκησαν τα δικά τους βραβεία. Τέλος, η ενότητα Venice Classics φιλοξένησε 18 ψηφιακά αποκαταστημένες ταινίες, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να απολαύσει κλασικά έργα σε άριστη ποιότητα.