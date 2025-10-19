A24: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας «The Drama» - Real.gr

Η A24 όρισε την 3η Απριλίου 2026 ως ημερομηνία πρεμιέρας για τη νέα ρομαντική κομεντί «The Drama».

Η ταινία, που φέρνει ξανά μαζί στη μεγάλη οθόνη τη Zεντάγια και τον Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson) είναι δημιούργημα του σεναριογράφου και σκηνοθέτη Κρίστοφερ Μπόργκλι (Kristoffer Borgli).

Αν και οι λεπτομέρειες της πλοκής παραμένουν μυστικές, το φιλμ φέρεται να επικεντρώνεται σε έναν έρωτα που παίρνει μια απρόσμενη τροπή λίγο πριν τον γάμο.

Το καστ συμπληρώνουν οι Αλάνα Χάιμ (Alana Haim), Μάμουντου Ιθι (Mamoudou Athie) και Χέιλι Γκέιτς (Hailey Gates).

Οι Άρι Άστερ (Ari Aster) και Λαρς Κνούντσεν (Lars Knudsen) θα βρίσκονται στη παραγωγή μέσω της Square Peg μαζί με τον σκηνοθέτη και τον Τάιλερ Καμπελόνε (Tyler Campellone) για λογαριασμό της Dilemma Films, σε συνεργασία με την A24.

Η ταινία θα «αναμετρηθεί» με την πολυαναμενόμενη παραγωγή των Illumination/Nintendo «The Super Mario Galaxy Movie» δίνοντας μια εναλλακτική πρόταση στους θεατές κατά την περίοδο του Πάσχα.

Η A24 τον τελευταίο διάστημα έχει στραφεί στη σφαίρα της ρομαντικής κομεντί και του ερωτικού δράματος με τίτλους όπως το «The Materialists» της Σελίν Σονγκ (Celine Song), με πρωταγωνιστές τους Ντακότα Τζόνσον (Dakota Johnson), Κρις Έβανς (Chris Evans) και Πέδρο Πασκάλ (Pedro Pascal) το οποίο απέφερε έσοδα κοντά στα $105 εκατομμύρια παγκοσμίως και το «We Live in Time» του Τζον Κρόουλι (John Crowley), με τους Άντριου Γκάρφιλντ (Andrew Garfield) και Φλόρενς Πιου (Florence Pugh) με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα $57 εκατομμύρια στο παγκόσμιο box office, σύμφωνα με το Deadline