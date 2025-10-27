Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: «Μυστήριο στο βιβλιοπωλείο» - Σε μια ήσυχη πόλη, μια γιορτή Halloween ξυπνά φαντάσματα… και εγκλήματα - Από τη συγγραφέα Emmeline Duncan - Real.gr

Η Μπέιλι Μπριγκς λατρεύει τη μικρή πόλη της, το Έλιαν Χόλοου στο Όρεγκον. Όμως, όταν αναλαμβάνει το αγαπημένο βιβλιοπωλείο του παππού της ανακαλύπτει τυχαία τη σκοτεινή πλευρά της πόλης…

Κανονικά, η γιορτή του Χάλογουιν είναι η αγαπημένη περίοδος της Μπέιλι Μπριγκς μέσα στη χρονιά, ενώ είναι η ευκαιρία να λάμψει η μικρή πόλη που έχει ως θέμα αυτή τη γιορτή.

Όμως με το βιβλιοπωλείο, το εικονογραφημένο κόμικ που δουλεύει και την οργάνωση του Λογοτεχνικού Φεστιβάλ της Γιορτής των Φαντασμάτων, η Μπέιλι δεν έχει χρόνο να απολαύσει τη γιορταστική ατμόσφαιρα στο Έλιαν Χόλοου.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, σε κάθε γωνία πέφτει πάνω στο συνεργείο της εκπομπής Χαμένα Φαντάσματα, ενός τηλεοπτικού ριάλιτι με θέμα το κυνήγι φαντασμάτων, το οποίο γυρίζεται στην πόλη. Η Μπέιλι προσπαθεί να εστιάσει στο φεστιβάλ, το οποίο θα κάνει την έναρξη της Γιορτής του Χάλογουιν. Μόνο που η φετινή γιορτή ξεκινά με έναν φόνο…

Δεν φτάνει που η Μπέιλι ανακαλύπτει το θύμα, τώρα είναι και η βασική ύποπτη με κάποια όντως επιβαρυντικά στοιχεία εναντίον της. Πρέπει να καθαρίσει το όνομά της! Με τη βοήθεια της Κόλμπι, της βιβλιοθηκάριου φίλης της, ξεκινά να διαλευκάνει το μυστήριο.

Καθώς η έρευνά της την οδηγεί μέσα από οικογενειακά μυστικά, επαγγελματικές αντιζηλίες και τοπικές έχθρες, η λίστα των υπόπτων μεγαλώνει… όπως, δυστυχώς, και η λίστα των θυμάτων. Αν δεν βρει γρήγορα τον δολοφόνο, η φήμη του Έλιαν Χόλοου ως πόλης των φαντασμάτων γρήγορα θα βγει αληθινή.

