Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: «Οι βασίλισσες του εγκλήματος» - Η Αγκαθα Κρίστι καλείται να διαλευκάνει ένα φόνο που συγκλονίζει την υψηλή κοινωνία στο Λονδίνο του 1938 - Από τη συγγραφέα Rosanne Limoncelli - Real.gr

Λονδίνο, 1938. Οι τέσσερις βασίλισσες του βρετανικού αστυνομικού μυθιστορήματος, Άγκαθα Κρίστι, Ντόροθι Σέγιερς, Νάιο Μαρς και Μάρτζερι Άλινγκχαμ, είναι οικοδέσποινες της φιλανθρωπικής εκδήλωσης υπέρ της Εθελοντικής Στράτευσης Γυναικών, για να βοηθήσουν τη Βρετανία που προετοιμάζεται για πόλεμο.

Ο βαρόνος σερ Χένρι Χίθκοουτ προσφέρει την έπαυλή του, την οικία Χάρσλεϊ, για την εκδήλωση και όλη η υψηλή κοινωνία του Λονδίνου είναι παρούσα. Η βραδιά έχει τεράστια επιτυχία. Το επόμενο πρωί, όμως, η διάθεση όλων αλλάζει, καθώς ο σερ Χένρι Χίθκοουτ βρίσκεται νεκρός στη βιβλιοθήκη.

Οι ντετέκτιβ Λίλιαν Γουάιλς και Ρίτσαρντ Ντέιβιντσον από τη Σκότλαντ Γιαρντ καλούνται να αναλάβουν την έρευνα και να καταλήξουν σε έναν πιθανό κύκλο υπόπτων ανάμεσα στους καλεσμένους, μεταξύ των οποίων μια εκνευρισμένη μνηστή, ένας πολιτικά φιλόδοξος γιος, ένας συγκρατημένος αλλά προστατευτικός αδελφός, ένας οργισμένος γαμπρός, μια επαναστατημένη έφηβη κόρη και ο υπουργός Εσωτερικών.

Οι τέσσερις βασίλισσες του εγκλήματος, χωρίς να το καταλάβουν, αναλαμβάνουν δράση. Η ντετέκτιβ Γουάιλς, η πρώτη γυναίκα επιθεωρήτρια στο Εγκληματολογικό Τμήμα Ερευνών, πρέπει να ξεδιαλύνει το χάος που άφησε πίσω του ο θάνατος του σερ Χένρι. Είναι αποφασισμένη να λύσει το μυστήριο αποκαλύπτοντας τον δολοφόνο.

Στο πλευρό της βρίσκονται οι τέσσερις βασίλισσες του εγκλήματος και κορυφαίες γυναίκες συγγραφείς αστυνομικών μυθιστορημάτων Άγκαθα Κρίστι, Ντόροθι Σέγιερς, Νάιο Μαρς και Μάρτζερι Άλινγκχαμ.

