Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: «Οικογενειακά μυστικά», ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο του μυστηρίου από τη συγγραφέα Sara Blaedel - Real.gr

Το μυθιστόρημα της Σάρα Sara Blaedel, της αγαπημένης συγγραφέως που οι πωλήσεις των βιβλίων της ξεπερνούν τα τέσσερα εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Μια κόρη παλεύει να βρει την άκρη του μίτου στον λαβύρινθο των μυστικών που άφησε πίσω του ο πατέρας της αφού εγκατέλειψε την ίδια και τη μητέρα της πριν φύγει από τη ζωή. Μετά τον θάνατό του, η Ίλκα Γιένσεν αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη Δανία για μια μικρή πόλη στην επαρχία του Ουισκόνσιν και να αναλάβει την επιχείρησή του, ένα γραφείο τελετών βουτηγμένο στα χρέη. Πολύ σύντομα έρχεται αντιμέτωπη με τη δεύτερη οικογένεια του πατέρα της, τη γυναίκα και τις δύο κόρες του, την ύπαρξη των οποίων αγνοούσε η Ίλκα.

Παρά τις προσπάθειές της, η υποδοχή που της επιφυλάσσουν είναι τουλάχιστον παγερή. Ακολουθεί η δολοφονία μιας γυναίκας. Όλοι θεωρούν ότι πρόκειται για την τραγική κατάληξη μιας διάρρηξης, όταν όμως η Ίλκα διαπιστώνει ότι αυτή η γυναίκα γνώριζε τον πατέρα της, καταλαβαίνει ότι πίσω από αυτό τον φόνο κρύβεται κάτι άλλο.

Όσο πιο βαθιά σκάβει στο παρελθόν του πατέρα της, τόσο περισσότερα μυστικά βρίσκει. Μπροστά της ξετυλίγεται μια οικογενειακή τραγωδία χρόνων, που σφράγισε τις ζωές πολλών ανθρώπων. Μήπως η Ίλκα είναι το επόμενο θύμα;

