Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: «Τα λαγωνικά της βασίλισσας» - Φόνος στο Μπάκιγχαμ και η βασίλισσα αναλαμβάνει μυστική δράση - Από τη συγγραφέα S.J. Bennett - Real.gr

Το δημοψήφισμα για την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση διχάζει τη βρετανική κοινωνία, οι ΗΠΑ κλυδωνίζονται από τις πολύκροτες προεδρικές εκλογές - και το πτώμα μιας οικονόμου εντοπίζεται δίπλα στην πισίνα του Παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Πρόκειται για ένα τραγικό ατύχημα, όπως πιστεύει η αστυνομία; Ή μήπως συμβαίνει κάτι πιο ύποπτο;

Όταν η έμπιστη γραμματέας της βασίλισσας καθώς και άλλες υπάλληλοι του Μπάκιγχαμ λαμβάνουν ανώνυμες απειλητικές επιστολές, η Ελισάβετ αναλαμβάνει δράση. Ασφαλώς, το προσωπικό και η κοινή γνώμη δεν ξέρουν ότι είναι μια εξαιρετικά ικανή ντετέκτιβ.

Γιατί, μερικές φορές, χρειάζεται ένα βασιλικό μάτι για να αποκαλυφθούν οι σκοτεινές δυνάμεις που δρουν στο παλάτι…

