Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: «Τα λαγωνικά της βασίλισσας» - Φόνος στο Μπάκιγχαμ και η βασίλισσα αναλαμβάνει μυστική δράση - Από τη συγγραφέα S.J. Bennett - Real.gr

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: «Τα λαγωνικά της βασίλισσας» – Φόνος στο Μπάκιγχαμ και η βασίλισσα αναλαμβάνει μυστική δράση – Από τη συγγραφέα S.J. Bennett

07:56, 24/02/2026
Το δημοψήφισμα για την παραμονή του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση διχάζει τη βρετανική κοινωνία, οι ΗΠΑ κλυδωνίζονται από τις πολύκροτες προεδρικές εκλογές - και το πτώμα μιας οικονόμου εντοπίζεται δίπλα στην πισίνα του Παλατιού του Μπάκιγχαμ.

Πρόκειται για ένα τραγικό ατύχημα, όπως πιστεύει η αστυνομία; Ή μήπως συμβαίνει κάτι πιο ύποπτο;

Όταν η έμπιστη γραμματέας της βασίλισσας καθώς και άλλες υπάλληλοι του Μπάκιγχαμ λαμβάνουν ανώνυμες απειλητικές επιστολές, η Ελισάβετ αναλαμβάνει δράση. Ασφαλώς, το προσωπικό και η κοινή γνώμη δεν ξέρουν ότι είναι μια εξαιρετικά ικανή ντετέκτιβ.

Γιατί, μερικές φορές, χρειάζεται ένα βασιλικό μάτι για να αποκαλυφθούν οι σκοτεινές δυνάμεις που δρουν στο παλάτι…

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews

