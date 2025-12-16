Άγριος καβγάς Μουτίδου-Μπέου on air: «Οσο είσαι στον Βόλο δεν πατάω πόδι» - «Η πρώτη ξεφτίλα είστε εσείς» - Real.gr

Ένταση επεισόδιο σημειώθηκε μεταξύ της Σοφίας Μουτίδου και του δημάρχου Βόλου, Αχιλλέα Μπέου στον «αέρα» της εκπομπής Real View, το βράδυ της Δευτέρας στο Open.

Η συζήτηση, η οποία ξεκίνησε με αντικείμενο τις καταγγελίες φιλοζωικών οργανώσεων για την παρουσία ζωντανού αλόγου στη φάτνη του Βόλου, γρήγορα μετατράπηκε σε μετωπική σύγκρουση, όταν οι δύο συνομιλητές άρχισαν να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες.

Ο δήμαρχος Βόλου παρενέβη στην εκπομπή του Open μέσω ζωντανής σύνδεσης στο Skype, με αιχμηρές τοποθετήσεις και αναφορές σε άλλα θέματα επικαιρότητας.

Η Σοφία Μουτίδου απάντησε με καυστικό τρόπο, λέγοντας: «Όταν παίρνεις βιντεοκλήση τον Μπέο, τι περιμένεις το 2025;»

Ο εκρηκτικός διάλογος Μουτίδου-Μπέου

Σοφία Μουτίδου: «Όταν κάνετε εκπομπή να το πείτε εσείς».

Αχιλλέας Μπέος: «Εσείς με καλέσατε. Καληνύχτα σας και συνεχίστε».

Σοφία Μουτίδου: «Όταν παίρνεις βιντεοκλήση τον Μπέο τι περιμένεις το 2025; Θέλετε να μιλάμε ο ένας πάνω στον άλλον; Απορώ πως στράφηκαν εναντίον σας για αυτό και δεν στράφηκαν εναντίον σας τόσα χρόνια για τις τόσες ξεφτίλες που εξαπολύετε».

Αχιλλέας Μπέος: «Η πρώτη ξεφτίλα κ. Μουτίδου είστε εσείς. Θεωρείτε και τον εαυτό σας ηθοποιό. Ότι δεν θα ‘ρθειτε στο Βόλο να κάνετε παράσταση. Γιατί θα ερχόταν κανένας να σας δει;».

Σοφία Μουτίδου: «Δεν μπορώ να κάνω παράσταση στο Βόλο, ούτε στις Σέρρες. Έχω μία ελαφριά τσίπα. Όσο είσαι εσύ εκεί πέρα, δεν θα πατήσω πόδι. Φασίστες και ρατσιστές δεν γουστάρω. Πήγαινε να βρίσεις κι άλλους, να μιλάς για γυναίκες, για βιασμούς».