Akylas: Αν δεν κέρδιζα εγώ, θα ήθελα να πάει η Marseaux στη Eurovision - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Για τον ελληνικό τελικό της Eurovision μίλησε ο Akylas μετά τη νίκη του, υποστηρίζοντας πως εάν δεν κέρδιζε θα ήθελε να δει τη Marseaux στον διαγωνισμό στη Βιέννη τον Μάιο.

Μιλώντας στο Buongiorno, ο 27χρονος Akylas ανέφερε πως δεν περίμενε όλη αυτή τη στήριξη από τους υπόλοιπους υποψηφίους, καθώς εκείνη τη στιγμή ο καθένας τους είχε άγχος για την όλη διαδικασία. Είπε επίσης πως είναι πολύ συγκινημένος με τα μηνύματα που έχει λάβει από τον κόσμο, ενώ επισήμανε πως το πρώτο άτομο με το οποίο μίλησε μετά το Sing for Greece ήταν ο πατέρας του. Επιπλέον, εξήγησε πως άκουσε τα σχόλια για το μικρόφωνο και στη Βιέννη θα εμφανιστεί με χειλόφωνο.

Σχετικά με τους υπόλοιπους 13 συμμετέχοντες στον ελληνικό τελικό, ο Akylas είπε: «Δεν περίμενα αυτή τη στήριξη από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες γιατί όλοι είχαμε το στρες μας να δούμε πώς θα πάει και τι θα γίνει και πραγματικά γίναμε μία οικογένεια. Περάσαμε τόσες πολλές στιγμές μαζί. Αν δεν πήγαινα εγώ στη Eurovision, θα ήθελα να πάει η Marseaux. Όλα τα παιδιά ήταν καταπληκτικά, αλλά με τη Marseaux έπαθα την πλάκα μου».

Όσον αφορά στα συναισθήματά του μετά τη νίκη του, δήλωσε: «Νιώθω πάρα πολύ συγκινημένος και πάρα πολύ ευγνώμων για όλο τον κόσμο που με στήριξε. Είμαι πραγματικά άφωνος. Αναρωτιέμαι αν συνέβη αυτό το πράγμα ή αν βλέπω κάποιο σίριαλ που θα κλείσω την τηλεόρασή μου και θα φύγει. Το πιο συγκινητικό μήνυμα που έχω λάβει είναι από παιδιά που μου λένε πως τους έχω κάνει να αγαπήσουν τον εαυτό τους και να νιώθουν άνετα. Το να ξέρω ότι έχω βοηθήσει έστω και λίγο κάποιο παιδί να είναι περισσότερο ο εαυτός του και να νιώσει ότι μπορεί να τα καταφέρει είναι το πιο σημαντικό πράγμα για εμένα».

Έπειτα ο Akylas αναφέρθηκε στην επικοινωνία με τον πατέρα του αφού ανακοινώθηκε πως είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στη φετινή Eurovision: «Με το που πήγα σπίτι μίλησα με τον μπαμπά μου που έλειπε, ο οποίος ήταν πάρα πολύ συγκινημένος και χαρούμενος. Του έστειλα και φωτογραφία τα βραβεία του Sing for Greece», είπε.

Tέλος, ο τραγουδιστής ανέφερε για τη μελλοντική του εμφάνιση τον Μάιο: «Κατάλαβα ότι το κοινό ήθελε χειλόφωνο για να δώσω παραπάνω χέρι στη χορογραφία. Θα υπάρξει το χειλόφωνο στη Βιέννη. Οι επόμενοι μήνες έχουν πολλή δουλειά και πρόβες».