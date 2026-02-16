Akylas: Ποιος είναι ο τραγουδιστής του «Ferto» που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision - Η συγκίνηση και τα πρώτα λόγια μετά τη νίκη του - Real.gr

Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto» θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό της Eurovision που φέτος θα διεξαχθεί στο Wiener Stadthalle, στη Βιέννη.

Ο τραγουδιστής πέτυχε το απόλυτο, κερδίζοντας τα 12άρια της ελληνικής και διεθνούς επιτροπής και το 24άρι του κοινού.

«Σημασία έχει να είσαι αληθινός, πραγματικός» είπε στα πρώτα του λόγια ο Akylas, και λίγο μετά φανερά συγκινημένος αγκάλιασε τη μητέρα του στη σκηνή.

Akylas: Η εμφάνιση στον ελληνικό τελικό της Eurovision 2026

Από την πρώτη στιγμή, το Ferto ξεχώρισε. Το βίντεο από το Ferto κυκλοφορούσε παντού και στο TikTok έκανε πανικό. Μέχρι σήμερα η χώρα μας δεν έχει στείλει κάτι παρόμοιο. Πολλοί το συνέκριναν με το «Cha Cha Cha» και το «Espresso Macchiato», ενώ άλλοι θυμήθηκαν το «Gangnam Style.

Άλλωστε όπως και ο ίδιος είχε πει: «Οι εμφανίσεις που τον έχουν αγγίξει είναι το Sieben, sieben ai lju-lju, Rim Tim Tagi, Cha Cha, οπότε ήθελα κάτι ανεβαστικό, να μπορώ να το χορέψω λίγο, να το ζήσω».

Το Ferto είναι διασκεδαστικό αλλά έχει και ένα βαθύτερο νόημα. Το τραγούδι μιλά για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία. «Ουσιαστικά, είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα, είναι για πράγματα που είχε να κάνει μικρός και δεν είχε, δυσκολευόντουσαν οι γονείς του να τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά που είναι στην ίδια κατάσταση. Με αγγίζει πάρα πολύ», είχε πει στην ΕΡΤ.

«Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στους γονείς μου και σε όλους τους γονείς που έχουν προσπαθήσει να κάνουν ό,τι μπορούν, ακόμη και αν δεν έχουν», πρόσθεσε.

Ποιος είναι ο Akylas

Ο Ακύλας Μυτιληναίος γεννήθηκε στις Σέρρες και πήγε σε μουσικό σχολείο, εκεί ήταν και η πρώτη φορά που τραγούδησε, ενώ έχει περάσει και από θεατρικά εργαστήρια. Όταν ήρθε η ώρα των σπουδών επέλεξε τον τομέα της μαγειρικής σε σχολή στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια εργαζόταν σε κουζίνες. Στην Αθήνα ζει τα τελευταία 4-5 χρόνια, όπου ήρθε να κυνηγήσει τα όνειρά του.

«Είμαι στην Αθήνα τα τελευταία 4-5 χρόνια. Ήρθα για να χτίσω την καριέρα μου, τελείωσα μαγειρική στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το επάγγελμά μου που κάνω παράλληλα με τη μουσική» δήλωσε σε συνέντευξή του.

Όπως είπε επίσης στην ΕΡΤ, «μεγάλο σχολείο» για εκείνον ήταν το κρουαζιερόπλοιο στο οποίο εργαζόταν για δύο χρόνια, όπου τραγουδούσε κάθε ημέρα από ντίσκο μέχρι ροκ.

Ο Akylas, πριν τη Eurovision 2026, είχε γίνει γνωστός μέσα από τη συνεργασία του με τον Papazó, με τον οποίο δημιούργησαν το «Ατελιέ», το οποίο κυκλοφόρησε από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Η δημιουργία του τραγουδιού για την Eurovision 2026 προέκυψε μόλις ανακοινώθηκε ο ανοικτός διαγωνισμός από την ΕΡΤ. «Ένα απόγευμα με τον φίλο μου τον Ορφέα Νόνη είπαμε θα γράψουμε Eurovision anthem. Ξέχνα ό,τι έχεις γράψει και δεν έχεις γράψει και πάμε να γράψουμε ένα eurovision τραγούδι που θα έχει όλες τις εκπλήξεις», είπε ο Akylas στο Στούντιο 4.

Κάπως έτσι ο Akylas και το Ferto πάνε Βιέννη και ρίχνονται, αρχικά, στη μάχη των ημιτελικών. Η ευχή των φαν και του X είναι μία: «Ακύλα, φέρτο!!».