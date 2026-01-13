Αλέξανδρος Ρήγας: Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα μετά την πρεμιέρα του «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή;» - Real.gr

Σύνοψη από το
Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Αλέξανδρου Ρήγα μετά την πρεμιέρα της ταινίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις, μωρή;».
Η ταινία, που βασίζεται στη θρυλική σειρά του Mega, βγήκε στις αίθουσες, ωστόσο ο δημιουργός της απείχε από την επίσημη πρεμιέρα λόγω διαφωνιών με την εταιρεία παραγωγής.
Μετά το περιπετειώδες λανσάρισμα της ταινίας, ο Αλ. Ρήγας θα επιστρέψει και πάλι από τη μεγάλη οθόνη στη… μικρή. Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, η νέα κωμική σειρά που ετοιμάζει δεν θα είναι οικογενειακή κωμωδία, αλλά θα έχει ισχυρό γυναικείο πρόσημο, καθώς στο επίκεντρο βρίσκονται τρεις γυναίκες.
Η σειρά προορίζεται για την ΕΡΤ και αναμένεται να βγει στον αέρα την προσεχή σεζόν.