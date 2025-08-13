Αλίσια Σιλβερστόουν για το τηλεοπτικό σίκουελ του Clueless:«Ανυπομονώ να ξαναμπώ στο ρόλο» - Real.gr

Η Αλίσια Σιλβερστόουν (Alicia Silverstone) η αγαπημένη πρωταγωνίστρια της κλασικής ταινίας «Clueless» δήλωσε ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στο ρόλο που την καθιέρωσε, αυτόν της Cher Horowitz σε μια νέα σίκουελ σειρά για την streaming πλατφόρμα Peacock.

«Ανυπομονώ να ξαναμπώ στη θέση της Cher και να φορέσω τα φανταχτερά επώνυμα παπούτσια της, τα οποία φυσικά θα είναι ελαφρώς μεταχειρισμένα, γιατί έχει εξελιχθεί», είπε η πρωταγωνίστρια, στο Entertainment Tonight.

«Είμαστε στο 2025, δεν θα φοράει καινούργια ρούχα, εκτός αν είναι από οικολογικά υλικά. Θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε με αυτό», συμπλήρωσε.