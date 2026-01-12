Αλλαγή φρουράς στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου του ANT1 - Real.gr

Η απόφαση του ΑΝΤ1 να διακόψει το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη και η επιστροφή της Κατερίνας Καραβάτου που παίρνει τη σκυτάλη

Σε άμεσες κινήσεις για αλλαγές και ανακατατάξεις στο πρόγραμμά του προχωρά ο ΑΝΤ1 με το «καλημέρα» του νέου έτους. Επειτα από την έντονη φημολογία των τελευταίων εβδομάδων για την τύχη του «Πρωινού Σαββατοκύριακου», η διοίκηση του σταθμού ανακοίνωσε την απόφασή της να διακόψει την εκπομπή που παρουσίαζε η Ελένη Τσολάκη λόγω χαμηλών επιδόσεων.

Με πορεία σχεδόν τεσσάρων μηνών, όπως αναφέρει η Reallife, το πρωινό μαγκαζίνο κυμάνθηκε σε μέσο όρο πέριξ του 7%, πέφτοντας πιο χαμηλά από τους προκατόχους της πρωινής ζώνης («I love ΣουΚου» και «Weekenders») που έκλεισαν τις δύο προηγούμενες σεζόν με μέσο όρο άνω του 9%. Την περασμένη Τετάρτη, στελέχη του ΑΝΤ1 ενημέρωσαν για τις αποφάσεις τους όλους τους εργαζομένους στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», δίνοντας διαβεβαιώσεις ότι κανείς δεν θα χάσει τη δουλειά του και ότι πρόθεση είναι να αξιοποιηθούν όλοι εκ νέου. Μετά τη διακοπή της εκπομπής, σε ισχύ παραμένει το συμβόλαιο της Ελ. Τσολάκη με τον ΑΝΤ1 που έχει διάρκεια 1 συν 1 χρόνο.

Ηδη το κανάλι αναζητεί άλλο project για να την αξιοποιήσει. Οσο για την επόμενη ημέρα της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου, σύμφωνα με πληροφορίες ο ΑΝΤ1 δεν καταθέτει τα όπλα, αλλά, αντιθέτως, ετοιμάζει με ταχείς ρυθμούς τη διάδοχη κατάσταση. Στον αέρα του καναλιού έπειτα από διάλειμμα πέντε μηνών αναμένεται να επιστρέψει η Κατερίνα Καραβάτου, η οποία θα αποτελέσει το νέο πρόσωπο στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Ηδη έχουν ξεκινήσει εργασίες για τη διαμόρφωση του νέου πλατό, ενώ η πρεμιέρα της νέας πρωινής εκπομπής αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου.

Στο πλευρό της Κ. Καραβάτου θα βρίσκονται και πάλι η Αφροδίτη Γραμμέλη και ο Νίκος Μισίρης, που μετείχαν και στην εκπομπή της Ελ. Τσολάκη, ενώ θα επιστρέψει η Μαρία Αντωνά. Στο νέο πρωινό, αναμένεται να συνεχίσει και ο Πέτρος Κωστόπουλος. Ερώτημα παραμένει ο τίτλος της εκπομπής, που είναι πιθανό να παραφράσει αυτόν του καλοκαιρινού μαγκαζίνο χρησιμοποιώντας τη λέξη «Παρέα». Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η εκπομπή της Κ. Καραβάτου να μετακινηθεί λίγο αργότερα και να ξεκινά στις 9:00 (αντί για 8:30), ώστε να ευθυγραμμιστεί με το «Πρωινό» του Γιώργου Λιάγκα τις καθημερινές.