Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2026: Έγραψε ιστορία το «Sinners» - Σε 4 κατηγορίες η «Bugonia» του Λάνθιμου - BINTEO - Real.gr

Το μπλουζ-βαμπιρικό έπος «Αμαρτωλοί» του Ράιαν Κούγκλερ ηγείται της κούρσας για τα φετινά, 98α Βραβεία Όσκαρ, με 16 υποψηφιότητες, σημειώνοντας ρεκόρ με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην ιστορία των Όσκαρ.

Ανακοινώθηκαν σήμερα οι υποψηφιότητες για τα 98α Βραβεία Όσκαρ, με την ταινία του Ράιαν Κούγκλερ «Sinners» (Αμαρτωλοί) να κυριαρχεί απόλυτα, συγκεντρώνοντας 16 υποψηφιότητες και σπάζοντας κάθε προηγούμενο ρεκόρ υποψηφιοτήτων στην ιστορία της Ακαδημίας. Μάλιστα, ο ίδιος ο Κούγκλερ είναι υποψήφιος και για σκηνοθεσία και για σενάριο, ενώ ο πρωταγωνιστής της ταινίας Μάικλ Μπ. Τζόρνταν κέρδισε την πρώτη οσκαρική υποψηφιότητα της καριέρας του, για τον Α΄ ανδρικό ρόλο.

Ακολουθεί στη δεύτερη θέση το «One Battle After Another» (Μια μάχη μετά την άλλη) του Πολ Τόμας Άντερσον, με 13 υποψηφιότητες. Η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου «Βουγονία» συγκέντρωσε 4 υποψηφιότητες στις κατηγορίες: Καλύτερη ταινία, Α’ Γυναικείος Ρόλος (Έμα Στόουν), Διασκευασμένο Σενάριο (Γουίλ Τρέισι) και Μουσική (Τζέρσκιν Φέντριξ).

Τις υποψηφιότητες για τις 24 κατηγορίες των Βραβείων Όσκαρ ανακοίνωσαν νωρίτερα σε ζωντανή μετάδοση από το θέατρο Σάμιουελ Γκόλντγουιν της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Λος Άντζελες, η Αμερικανίδα ηθοποιός Ντανιέλ Μπρουκς και ο Αμερικανός ηθοποιός Λιούις Πούλμαν. Φέτος μάλιστα, προστίθεται στη λίστα των βραβείων και μια νέα κατηγορία, αυτή της καλύτερης διανομής ρόλων (κάστινγκ).

Η 98η τελετή απονομής των Βραβείων Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre στο Λος ‘Αντζελες, με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο’Μπράιεν.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες:

Καλύτερη Ταινία:

Βουγονία F1 Φρανκενστάιν Hamnet Train Dreams Marty Supreme Μια μάχη μετά την άλλη The Secret Agent Συναισθηματική Αξία Sinners

Σκηνοθεσία:

Κλόι Τζάο (Hamnet) Τζος Σάφντι (Marty Supreme) Πολ Τόμας Άντερσον (Μια μάχη μετά την άλλη) Γιοακίμ Τρίερ (Συναισθηματική Αξία) Ράιαν Κούγκλερ (Sinners)

Α’ Ανδρικός Ρόλος:

Τίμοθι Σαλαμέ (Marty Supreme) Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Μια μάχη μετά την άλλη) Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Sinners) Ίθαν Χοκ (Blue Moon) Βάγκνερ Μούρα (The Secret Agent)

Α’ Γυναικείος Ρόλος:

Τζέσι Μπάκλεϊ (Hamnet) Ρόουζ Μπερν (If I Had Legs I’d Kick You) Ρενάτα Ράινσβε (Συναισθηματική Αξία) Έμα Στόουν (Βουγονία) Κέιτ Χάντσον (Song Sung Blue)

Φωτογραφία:

Φρανκενστάιν Marty Supreme Μια μάχη μετά την άλλη Train Dreams Sinners

Β΄Ανδρικός Ρόλος:

Μπενίσιο Ντελ Τόρο (Μια μάχη μετά την άλλη) Τζέικομπ Ελόρντι (Φρανκενστάιν) Σον Πεν (Μια μάχη μετά την άλλη) Ντελρόι Λίντο (Sinners) Στέλαν Σκάρσκαρντ (Συναισθηματική Αξία)

Β’ Γυναικείος Ρόλος:

Ελ Φάνινγκ (Συναισθηματική Αξία) Ίνγκα Ιμπσντότερ – Λιλεάς (Συναισθηματική Αξία) Έιμι Μάντιγκαν (Weapons) Τεγιάνα Τέιλορ (Μια μάχη μετά την άλλη) Γούνμι Μοσάκου (Sinners)

Κοστούμια:

Φρανκενστάιν Sinners Hamnet Marty Supreme Avatar: Fire and Ash

Μουσική:

Βουγονία, Φρανκενστάιν, Hamnet, Sinners, Μια μάχη μετά την άλλη

Διασκευασμένο Σενάριο:

Βουγονία, Φρανκενστάιν, Hamnet, Μια μάχη μετά την άλλη, Train Dreams

Πρωτότυπο Σενάριο:

Blue Moon, Ενα απλό ατύχημα, Marty Supreme, Συναισθηματική Αξία, Sinners

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων:

Arco, Elio, KPop Demon Hunters, Little Amélie or the Character of Rain, Zootopia 2

Μεγάλου Μήκους Ντοκιμαντέρ:

The Alabama Solution, Come See Me in the Good Light, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin, The Perfect Neighbor

Μοντάζ:

F1, Marty Supreme, Sinners, Μια μάχη μετά την άλλη, Συναισθηματική Αξία

Διεθνής Ταινία:

The Secret Agent, It was just an accident, Sirat, Συναισθηματική Αξία, Η φωνή της Χιντ Ρατζάμπ

Καλύτερο Τραγούδι:

Dear Me (Diane Warren: Relentless), Golden (KPop Demon Hunters), I Lied to You (Sinners), Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi), Train Dreams (Train Dreams)

Σκηνογραφία:

Φρανκενστάιν, Hamnet, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, Sinners

Ήχος:

F1, Frankenstein, Μια μάχη μετά την άλλη, Sinners, Sirat

Οπτικά Εφέ:

Avatar: Fire and Ash, F1, Jurassic World Rebirth, Sinners, The Lost Bus

Καλύτερη διανομή ρόλων (κάστινγκ):

Hamnet, Marty Supreme, Μια μάχη μετά την άλλη, Sinners, The Secret Agent

Μικρού Μήκους Ταινία Live Action:

Butcher’s Stain, A Friend of Dorothy, Jane Austen’s Period Drama, The Singers, Two People Exchanging Saliva

Μικρού Μήκους Ντοκιμαντέρ:

All the Empty Rooms, Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud, Children No More: Were and Are Gone, The Devil Is Busy, Perfectly a Strangeness

Μικρού Μήκους Ταινία Κινουμένων Σχεδίων:

Butterfly, Forevergreen, The Girl Who Cried Pearls, Retirement Plan, The Three Sisters

Μακιγιάζ και Κομμώσεις: