Το οικογενειακό δράμα της βιομηχανίας της μόδας “House of Gucci” σε σκηνοθεσία Ridley Scott που τόσο έχει συζητηθεί και το γουέστερν “The Power of the Dog” της Jane Campion – ήδη ξεχώρισε στις Χρυσές Σφαίρες – ηγούνται των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία του Σωματίου Ηθοποιών (SAG- Screen Actors Guild awards) συγκεντρώνοντας τρεις υποψηφιότητες η κάθε μία ταινία.