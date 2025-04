Ανακοινώθηκε το «John Wick 5» - Ο Κιάνου Ριβς επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο - Real.gr

Σε μία εντυπωσιακή παρουσίαση στο CinemaCon, που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο Caesars Palace του Λας Βέγκας, η Lionsgate ξεκαθάρισε ότι ο κόσμος του John Wick δεν έχει τελειώσει.

Αντιθέτως, βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη, με μια σειρά από νέες παραγωγές που θα ενθουσιάσουν τους θαυμαστές του.

Η εταιρεία ανακοίνωσε την παραγωγή ταινίας κινουμένων σχεδίων, που θα εξερευνήσει νέες πτυχές του χαρακτήρα και του κόσμου του John Wick, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του animation. Επιπλέον, ένα spinoff με πρωταγωνιστή τον Ντόνι Γιέν (Donnie Yen) στον ρόλο του Caine και φυσικά την παραγωγή του John Wick 5, με τον Κιάνου Ριβς (Keanu Reeves) να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο, τον Τσαντ Σταχέλσκι (Chad Stahelski) στην σκηνοθεσία και την ομάδα της Thunder Road, Μπάζιλ Ιβάνικ (Basil Iwanyk) και Έρικα Λι (Erica Lee) στην παραγωγή.

#JohnWick5 is officially in development.

Keanu Reeves is set to return along with franchise director Chad Stahelski. pic.twitter.com/9vgKwQPKRA

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) April 1, 2025