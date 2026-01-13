Αναβολή για τους ημιτελικούς και τον τελικό της Eurovision - Real.gr

Σύνοψη από το
- Οι ημιτελικοί και ο τελικός της Eurovision, που θα παρουσιάσουν η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Γιώργος Καπουτζίδης, αναβάλλονται για αργότερα.
- Ενώ αρχικός στόχος ήταν η πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, τα σόου αναμένεται να μετατεθούν για τα μέσα Φεβρουαρίου, με την DAM Παραγωγές Α.Ε. (εταιρεία του MAD TV) να αναλαμβάνει την παραγωγή.
- Αντίθετα με τα τρία σόου που θα είναι εξωτερικές παραγωγές υψηλού κόστους, η εκπομπή παρουσίασης των 28 υποψήφιων τραγουδιών ήταν εσωτερική παραγωγή με κόστος μόλις 3.000 ευρώ, σύμφωνα με τη Διαύγεια.
Τα τρία απαιτητικά σόου, τα οποία θα παρουσιάσουν από κοινού η Μπέττυ Μαγγίρα και ο Γιώργος Καπουτζίδης, μετακινούνται για λίγο αργότερα. Η εταιρεία παραγωγής που θα αναλάβει το μεγάλο project θα είναι η DAM Παραγωγές Α.Ε., εταιρεία του MAD TV.
Αρχικά, στόχος ήταν να μεταδοθούν την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου, αλλά με τα νέα δεδομένα είναι πιθανότερο, τελικά, να μετατεθούν κατά μία εβδομάδα, στα μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την Reallife.
Και ενώ τα τρία σόου θα είναι εξωτερικές παραγωγές υψηλού κόστους, η εκπομπή για την παρουσίαση των 28 υποψήφιων τραγουδιών ήταν εσωτερική παραγωγή που σημείωσε… ρεκόρ χαμηλού κόστους. Σύμφωνα με σχετική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, το τρίωρο πρόγραμμα που μεταδόθηκε την περασμένη Κυριακή με παρουσιάστρια την Μπ. Μαγγίρα και τον Θάνο Παπαχάμο και την Κέλλυ Βρανάκη κόστισε μόλις 3.000 ευρώ.