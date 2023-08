Άνγκους Κλάουντ: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 25 ετών ο ηθοποιός του «Euphoria»

«Η μόνη παρηγοριά που έχουμε είναι ότι γνωρίζουμε ότι ο Angus έσμιξε ξανά με τον πατέρα του, ο οποίος ήταν ο καλύτερός του φίλος», ανέφερε η δήλωση της οικογένειας, στην οποία υπογραμμίζεται ότι «Ο Angus Cloud ήταν ανοιχτός για τη μάχη του με την ψυχική υγεία και ελπίζουμε ότι ο θάνατός του μπορεί να αποτελέσει μια υπενθύμιση για όλους ότι δεν είναι μόνοι τους και δεν πρέπει να το παλεύουν μόνοι τους σιωπώντας».

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του Cloud, χιλιάδες θαυμαστές του τον αποχαιρέτισαν μέσα από τα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης.

Γνωστός για τον ρόλο του ως Fezco στη δραματική σειρά του HBO, ο Cloud είπε ότι τον ανακάλυψε στο δρόμο ένας ατζέντης για το casting και ως τότε δεν είχε παίξει ποτέ επαγγελματικά.

Ωστόσο ο κωμικός χαρακτήρας της σειράς, δεν άργησε να αγαπηθεί από το κοινό και να αποκτήσει φανατικούς θαυμαστές.

«Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος και αγαπημένο μέλος της οικογένειας του HBO και της Euphoria. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλλυπητήριά μας στους φίλους και την οικογένειά του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή»» ανέφερε το HBO μόλις πληροφορήθηκε το θάνατο του Angus Cloud.

We are incredibly saddened to learn of the passing of Angus Cloud. He was immensely talented and a beloved part of the HBO and Euphoria family. We extend our deepest condolences to his friends and family during this difficult time. pic.twitter.com/PLqkz5Rshc