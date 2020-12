Anna Mantzaris: H πραγματικότητα είναι καλύτερη από τη φαντασία σου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η μελαγχολική χριστουγεννιάτικη ταινία «The Handmade Gift» αφηγείτο την ιστορία ενός μικρού κοριτσιού με περιβαλλοντικές ανησυχίες στο μυαλουδάκι της. Η με έδρα το Λονδίνο και τη Στοκχόλμη σκηνοθέτιδα -οι ταινίες της «But Milk is Important» (2012) και «Enough» (2017) έχουν κερδίσει πάνω από 50 διεθνή βραβεία, μεταξύ των οποίων τα European Animation Awards, Vimeo Best of the Year και βραβείο Γουόλτ Ντίσνεϊ και Κοινού στο Ottawa International Animation Festival- έχει στα σκαριά καινούργια μικρού μήκους ταινία και με αφορμή το καινούργιο πρότζεκτ της μίλησε, μέσω Zoom, στο Colossal.