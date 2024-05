Ανω κάτω η Eurovision λίγο πριν τον μεγάλο τελικό - Γιατί διέκοψε την πρόβα ο Γάλλος τραγουδιστής

«Όταν ήμουν παιδί, ονειρευόμουν τη μουσική. Ονειρεύτηκα να γίνω τραγουδιστής και να τραγουδήσω για την ειρήνη εδώ. Κάθε καλλιτέχνης εδώ θέλει να τραγουδήσει για την αγάπη και την ειρήνη. Πρέπει να ενωθούμε μέσω της μουσικής, ναι, αλλά με αγάπη και ειρήνη» ανέφερε από μικροφώνου ο Slimane όταν διέκοψε την πρόβα του.

Slimane just said a speech and refused to do his acapella part during the family show. About peace. pic.twitter.com/HyXMH24tYq