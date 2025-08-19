ΑΝΤ1: Δράση και ανατροπές - Real.gr

Σταθερά στη μυθοπλασία επενδύει και φέτος ο όμιλος ΑΝΤ1 με συνολικά επτά σειρές, ενώ κλίνει προς την κωμωδία, σύμφωνα με την Reallife. Τέσσερα σίριαλ επανέρχονται, ενώ τρεις νέες σειρές με υψηλές αξιώσεις θα κάνουν το ντεμπούτο τους.

Της ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: REALNEWS

Το «Grand Hotel» ανοίγει και πάλι τις πόρτες του τον Σεπτέμβριο, με αμείωτη δράση και ανατροπές. Στο πολυτελές ξενοδοχείο κάνουν check-in ο Δημήτρης Κίτσος και η Δανάη Μιχαλάκη, που επιστρέφει στον ΑΝΤ1 μετά τις «Άγριες μέλισσες». Στο «Grand Hotel» συνεχίζουν οι Γιώργος Γεροντιδάκης, Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Καλλιόπη Χάσκα, Τάσος Νούσιας, Αντιγόνη Φρυδά, ενώ όλα κρέμονται από μία κλωστή: ποιος πυροβόλησε τον Πέτρο και πότε θα τιμωρηθεί ο Ρήγας;

Με τον τελευταίο κύκλο επιστρέφει στον αέρα του ΑΝΤ1 και το ψυχολογικό δράμα «Παιχνίδια εκδίκησης», με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, τον Νίκο Κουρή και τη Μελίνα Κόντη. Οι άλλοτε αντίπαλες Μαρίνα και Μάγια γίνονται σύμμαχοι με σκοπό να βάλουν ένα τέλος στα ύπουλα σχέδια του Άγη.

Στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 έρχονται χαρακτήρες με… υπερδυνάμεις: οι «Σούπερ ήρωες». Μια κωμωδία καταστάσεων που διαδραματίζεται σε συνοικιακό σούπερ μάρκετ με ιδιοκτήτη τον Γιάννη Μπέζο και τους πελάτες και με υπαλλήλους που δεν φορούν… κάπες αλλά ταμπελάκι με το όνομά τους. Το καστ της σειράς συμπληρώνουν οι Ζωή Ρηγοπούλου, Ελεάνα Στραβοδήμου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος, Νατάσα Εξηνταβελώνη.

Δυνατό χαρτί του ΑΝΤ1 αποτελεί ο δεύτερος κύκλος της σειράς του Γιώργου Καπουτζίδη «Σέρρες». Σε αντίθεση με τον πρώτο κύκλο, που μεταδόθηκε στον ΑΝΤ1+ και μετά στο Netflix, ο δεύτερος βγαίνει απευθείας στον αέρα του ΑΝΤ1. Οι παλιοί ήρωες που μας έκλεψαν την καρδιά μαζί με νέους χαρακτήρες έρχονται αποφασισμένοι να ζήσουν και να αγαπήσουν με σύνθημα «all you need is love».

Στον ρόλο του Οδυσσέα ο Γιώργος Ζυγούρης, ενώ επιστρέφουν οι Γιώργος Γάλλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Γιούλη Τσαγκαράκη, Λένα Δροσάκη και Λένα Ουζουνίδου.

Στο κωμικό μενού του ΑΝΤ1 εντάσσεται μία ακόμα πρόταση, η κωμωδία μυστηρίου «Γιατί, ρε πατέρα». Μια κηδεία, τρία αδέλφια και τρία εκατομμύρια ευρώ, τι μπορεί να πάει στραβά; Όταν ο νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης, πεθαίνει, αφήνει πίσω του μια χαμένη βαλίτσα με μετρητά και ένα κομμωτήριο. Η περιπέτεια για τα τρία ξεχασμένα του παιδιά ξεκινά.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης, Νίκη Λάμη, Θάνος Μπίρκος κ.ά., ενώ το σενάριο υπογράφει ο Αντώνης Ανδρής.

Για δεύτερη σεζόν συνεχίζει στον ΑΝΤ1 η σειρά «VIπ: Καλά γεράματα». Νέες περιπέτειες περιμένουν τους φιλοξενούμενους στο πολυτελές γηροκομείο «Buona mattina» Λυδία Φωτοπούλου, Κώστα Καζάκα, Χριστίνα Τσάφου, Τάσο Χαλκιά, Ελένη Κρίτα, Δημήτρη Μαυρόπουλο, το προσωπικό Μαρία Πετεβή, Σταύρο Τσουμάνη και τη διευθύντρια Άννα Κουτσαφτίκη.

Η νέα δραματική σειρά «Ο δικαστής», βασισμένη στην επιτυχημένη σειρά «Your honor», έρχεται το φθινόπωρο στον ΑΝΤ1+ και στη συνέχεια στον αέρα του ΑΝΤ1. Στους δύο κεντρικούς ρόλους, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ως δικαστής και ο Νίκος Ψαρράς ως κραταιός επιχειρηματίας με αρχηγικό ρόλο στην τοπική μαφία, συγκρούονται όταν ο γιος του πρώτου εμπλέκεται σε αυτοκινητικό δυστύχημα με θύμα τον γιο του δεύτερου.

Μέχρι πού θα φτάσει ο άμεμπτης ηθικής δικαστής για να σώσει το παιδί του; Στον ρόλο του γιου του δικαστή θα δούμε τον Νικόλα Χαλκιαδάκη και στον ρόλο της γιαγιάς τη Νόνη Ιωαννίδου.