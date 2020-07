Ανθολογία τραγουδιών από την καριέρα του Robert Plant κυκλοφορεί στις 2 Οκτωβρίου

Η τρίτη σεζόν του podcast «Digging Deep With Robert Plant» ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα, 27 του μηνός, και ο Plant συνόδευσε την έναρξη με μια ευχάριστη ανακοίνωση: στις 2 Οκτωβρίου, η δική του δισκογραφική εταιρεία, η Es Paranza, θα δώσει στην κυκλοφορία ένα σετ δύο CD με ανθολογία δικών του τραγουδιών που καλύπτει όλη την καριέρα του ως σόλο καλλιτέχνη. Μια καριέρα τεσσάρων δεκαετιών και 11 άλμπουμ.

Στα 30 τραγούδια του σετ θα περιλαμβάνονται πολλά που έκαναν πρεμιέρα στο podcast του, αλλά και η ροκ επιτυχία «Hurting Kind» που σκαρφάλωσε στην κορυφή των charts καθώς και το «Shine It All Around» που ήταν υποψήφιο για Grammy.

Επίσης, κάποια τραγούδια που θα δουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας: το «Nothing Takes the Place of You» (το έγραψε ο μουσικός από τη Νέα Ορλεάνη Toussaint McCall για την ταινία του 2013 «Winter in the Blood») και το «Charlie Patton Highway (Turn It Up - Part 1)» (από το αναμενόμενο άλμπουμ του Plant «Band of Joy Volume 2»). Στην ανθολογία θα υπάρχει επίσης και το κλασικό της ροκαμπίλι του Charlie Feathers «Too Much Alike» σε ντουέτο του Plant με την τραγουδίστρια-τραγουδοποιό Patty Griffin. Τόσο η Griffin όσο και οι Jimmy Page, Phil Collins, Buddy Miller, Nigel Kennedy, Richard Thompson και άλλοι συνεργάστηκαν με τον Plant σε αυτό το σετ.

Η λίστα των τραγουδιών του «Digging Deep» είναι

CD1

1. Rainbow

2. Hurting Kind

3. Shine It All Around

4. Ship of Fools

5. Nothing Takes the Place of You (πρώτη κυκλοφορία)

6. Darkness, Darkness

7. Heaven Knows

8. In the Mood

9. Charlie Patton Highway (Turn It Up - Part 1) (πρώτη κυκλοφορία)

10. New World

11. Like I've Never Been Gone

12. I Believe

13. Dance with You Tonight

14. Satan Your Kingdom Must Come Down

15. Great Spirit (Acoustic)

CD2

1. Angel Dance

2. Takamba

3. Anniversary

4. Wreckless Love

5. White Clean & Neat

6. Silver Rider

7. Fat Lip

8. 29 Palms

9. Last Time I Saw Her

10. Embrace Another Fall

11. Too Much Alike (μαζί με Patty Griffin) (πρώτη κυκλοφορία)

12. Big Log

13. Falling in Love Again

14. Memory Song (Hello Hello)

15. Promised Land