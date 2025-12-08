Αντιπροσφορά ύψους 108 δισεκατομμυρίων δολαρίων έκανε η Paramount Skydance για τη Warner Bros Discovery - Real.gr

O όμιλος τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών Paramount Skydance παρουσίασε σήμερα μια αντιπροσφορά για την ανταγωνίστριά της Warner Bros Discovery (WBD), ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση μιας συμφωνίας εξαγοράς μεταξύ της WBD και του Netflix.

Σε αντίθεση με το Netflix, που προτείνει κυρίως την εξαγορά του στούντιο Warner Bros και της πλατφόρμας streaming HBO Max, η Paramount Skydance θέλει να αποκτήσει το σύνολο της WBD, περιλαμβανομένου του χαρτοφυλάκιού της των τηλεοπτικών δικτύων.

Προτού εξετάσει το ενδεχόμενο μιας πώλησης, η Warner Bros Discovery σχεδίαζε να διαχωρίσει αυτά τα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των CNN και Discovery, από τον υπόλοιπο όμιλο, εκτιμώντας ότι το αναπτυξιακό τους δυναμικό θα ήταν χαμηλότερο σε ένα πλαίσιο «διάβρωσης» της καλωδιακής τηλεόρασης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Paramount Skydance ήταν η πρώτη που εκδήλωσε ενδιαφέρον για την Warner Bros Discovery και έχει υποβάλει τουλάχιστον πέντε προσφορές, πριν από τη σημερινή, όμως το συμβούλιο της WBD επέλεξε τη Netflix, η οποία επικράτησε και της εταιρείας Comcast.

«Η προσφορά μας είναι η υψηλότερη μεταξύ εκείνων που βρίσκονται στο τραπέζι», δήλωσε ο Ντέιβιντ Έλισον, επικεφαλής της Paramount Skydance, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC.

Η προσφορά του Netflix υπολόγιζε την αξία των Warner Bros και HBO Max στα 83 δισεκατομμύρια δολάρια, περιλαμβανομένου του χρέους (72 εκτός χρέους).

Επιχειρώντας να πείσει το διοικητικό συμβούλιο της WBD και των μετόχων της, η Paramount Skydance είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει την προσφορά της πλήρως τοις μετρητοίς, την ώρα που εκείνη της Netflix συμπεριλάμβανε ένα μέρος της σε μετοχές.

Ο όμιλος κατάφερε να συγκεντρώσει αυτό το κολοσσιαίο ποσό στηριζόμενος, εν μέρει, στην κληρονομιά της οικογένειας Έλισον, του πατριάρχη της, Λάρι, που είναι ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους παγκοσμίως, με μια περιουσία που εκτιμάται στα 270 δισεκατομμύρια δολάρια από τον ιστότοπο του περιοδικού Forbes.

«Νιώθουμε μεγαλύτερη σιγουριά ότι θα λάβουμε τη συμφωνία των ρυθμιστικών αρχών» παρά το Netflix, εκτίμησε ο Ντέιβιντ Έλισον.

Χθες, στο περιθώριο μιας εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με τη σκοπιμότητα μιας «ένωσης» μεταξύ του Netflix και της Warner Bros

Το Netflix κατέχει ήδη «ένα πολύ μεγάλο μέρος της αγοράς», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, κάτι που θα «μπορούσε να αποτελεί ένα πρόβλημα».

Ο Ντέιβιντ Έλισον έχει την προσοχή του Ντόναλντ Τραμπ, που διατηρεί στενές σχέσεις με τον πατέρα του Λάρι, ο οποίος συνέβαλε οικονομικά στις προεκλογικές εκστρατείες του Αμερικανού προέδρου.

