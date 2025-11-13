Αποκαλύψεις του Ελάι Ροθ για το νέο του θρίλερ «Ice Cream Man» - Real.gr

Ο διάσημος σκηνοθέτης τρόμου Ελάι Ροθ (Eli Roth) αποκάλυψε την πρώτη εικόνα και το καστ για το επερχόμενο «Ice Cream Man», το οποίο έχει περιγράψει ως το πιο «τρομακτικό και παρανοϊκό φιλμ που έχει κάνει μέχρι σήμερα».

Ο Ari Millen έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο και μαζί του συμμετέχουν οι: Benjamin Byron Davis, Karen Cliche, Dylan Hawco, Sarah Abbott, Shiloh O’ Reilly, Kiori Mirza Waldman, Charlie Zeltzer και Charlie Storey.

Ο Ροθ βρίσκεται και στο πρωταγωνιστικό καστ ενώ ο Snoop Dogg θα αναλάβει μέρος της μουσικής μετά την συνεργασία τους στην επερχόμενη ταινία τρόμου «Don’t Go in That House, Bitch!», σύμφωνα με το Variety.

Το «Ice Cream Man» αφηγείται την ιστορία «μιας φαινομενικά ειδυλλιακής πόλης που βυθίζεται στην τρέλα, όταν ένας πωλητής παγωτών σερβίρει γλυκές απολαύσεις στα παιδιά με φρικιαστικές συνέπειες».

«Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ενθουσιασμένος για το απίστευτο καστ που συγκεντρώσαμε για το «Ice Cream Man», δήλωσε ο Ροθ. «Είναι σουρεαλιστικό να βλέπω την ιδέα που είχα για πάνω από είκοσι χρόνια να παίρνει σάρκα και οστά — και με αυτό το απίστευτα ταλαντούχο καστ μπορούμε να προσφέρουμε στους λάτρεις του τρόμου μια ταινία τόσο τρομακτική όσο πάντα την φανταζόμουν», συμπλήρωσε.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη και του μακροχρόνιου συνεργάτη του Νόα Μπέλσον (Noah Belson).

Τα γυρίσματα ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο. Το «Ice Cream Man» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το 2026.