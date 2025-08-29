Αποθεώθηκε η «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου στη Βενετία - Το κοινό χειροκρούσε σχεδόν 7 λεπτά - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Γιώργος Λάνθιμος μαζί με τους συνεργάτες του και τη μούσα του Έμα Στόουν (Emma Stone) έφτασαν την Πέμπτη 28 Αυγούστου, στο 82ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και παρουσίασαν τη νέα τους συνεργασία, την ταινία «Bugonia», η οποία συμμετέχει στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα.

Το φιλμ, που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη αποτελεί μια αντανάκλαση των όσων «συμβαίνουν σήμερα» στην κοινωνία, έλαβε θριαμβευτική υποδοχή.

Μετά την προβολή του στη Sala Grande, το κοινό αποθέωσε τον Λάνθιμο και τους πρωταγωνιστές με ένα ενθουσιώδες standing ovation διάρκειας 6 λεπτών και 50 δευτερολέπτων.

Η στιγμή ήταν τόσο έντονη, που η Στόουν, με τον σύζυγό της Ντέιβ ΜακΚάρι (Dave McCary) να βρίσκεται πίσω της, δάκρυσε από χαρά. Στη συνέχεια, ξέσπασε σε γέλια όταν είδε ένα πλακάτ μέσα στην αίθουσα που έγραφε: «Έμα, θέλεις να χορέψεις μαζί μου;», σύμφωνα με το Variety.

Συνεχίζοντας να υποκλίνονται, ο σκηνοθέτης και οι ηθοποιοί αποχώρησαν από την αίθουσα, κρατώντας ο ένας τον ώμο του άλλου, σχηματίζοντας μια αλυσίδα.

Για το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας η διάσημη πρωταγωνίστρια επέλεξε μία ξεχωριστή μάξι λευκή δημιουργία Louis Vuitton με λεπτές τιράντες και ασημένιες λεπτομέρειες. Το μακιγιάζ της ήταν σε φυσικούς τόνους ενώ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι κοκτέιλ.

Στο πλευρό της στη ταινία, πρωταγωνιστούν οι Τζέσι Πλέμονς (Jesse Plemons), Σταύρος Χαλκιάς, Έινταν Ντέλμπις (Aidan Delbis) και Αλίσια Σίλβερστοουν (Alicia Silverstone).

Σε σενάριο του Γουίλ Τρέισι (Will Tracy) το φιλμ εστιάζει «σε δύο νεαρούς άνδρες που έχουν εμμονή με τις θεωρίες συνωμοσίας (Πλέμονς και Ντέλμπις) και απαγάγουν την ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρίας (Στόουν), πεπεισμένοι ότι είναι μια εξωγήινη δύναμη που έχει ως σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη».

«Η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει μια κρίση πολύ σύντομα και οι άνθρωποι πρέπει να επιλέξουν το σωστό μονοπάτι, αλλιώς, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχουμε με όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο, με την τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή και την άρνηση όλων αυτών των πραγμάτων», σχολίασε λίγο νωρίτερα ο διάσημος σκηνοθέτης στη συνέντευξη Τύπου για το «Bugonia».

Yorgos Lanthimos wears a Palestine pin at the #VeniceFilmFestival premiere of “Bugonia.” pic.twitter.com/PR3e743BT8 — Variety (@Variety) August 28, 2025

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όρος «Βουγονία» προέρχεται από τις ελληνικές λέξεις «βοῦς» (βόδι) και «γένεσις» (γέννηση) ή «γόνος» (γόνος, απόγονος) και συνδέεται με μια αρχαία πεποίθηση για τον τρόπο αναπαραγωγής των μελισσών, η οποία συναντάται και στα γραπτά του Ρωμαίου ποιητή Βιργιλίου, όπου οι μέλισσες μπορούν να αναπαραχθούν από το σώμα μίας νεκρής αγελάδας.

Tην παραγωγή του «Bugonia» υπογράφουν οι Εντ Γκίνεϊ (Ed Guiney) και ‘Αντριου Λόουβ (Andrew Lowe) για την Element Pictures, ο Λάνθιμος μέσω της εταιρείας του Pith, η Στόουν για την Fruit Tree, οι Αρι Άστερ (Ari Aster) και Λαρς Κνούντσεν (Lars Knudsen) της Square Peg, καθώς και οι Μίκι Λι (Miky Lee) και Τζέρι Κιουνγκμπούμ Κο (Jerry Kyoungboum Ko) για την CJ ENM.

Η Focus Features αρχικά θα κυκλοφορήσει την ταινία στις 24 Οκτωβρίου σε περιορισμένη διανομή στις ΗΠΑ πριν την ευρεία προβολή της στις 31 Οκτωβρίου. Στις ελληνικές αίθουσες αναμένεται στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.