Απρόοπτο στα γυρίσματα του «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» - Η πτώση της Αν Χάθαγουεϊ σε σκάλα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Aτύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του σίκουελ της ταινίας «Ο Διάβολος φοράει Prada 2», με πρωταγωνίστρια την Αν Χάθαγουεϊ, η οποία έπεσε ενώ κατέβαινε μια σκάλα.

Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, καταγράφηκε η έξοδος της ηθοποιού από ένα κτίριο, η οποία κατέληξε να πέφτει χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί ακόμα εάν έσπασε το τακούνι του παπουτσιού της και αυτό προκάλεσε το ατύχημα ή εάν μετά το συμβάν έσπασε το τακούνι της.

Η Χάθαγουεϊ αντέδρασε γρήγορα και σηκώθηκε αμέσως. «Είμαι καλά» είπε χαμογελώντας στα μέλη του συνεργείου που ήταν δίπλα της. Σημειώνεται, ότι δεν είναι ακόμη σαφές αν το απρόοπτο ήταν μέρος του σεναρίου ή όχι.

Η ταινία του 2006 βασίστηκε στο βιβλίο της πρώην βοηθού της Vogue Λόρεν Ουάιζμπεργκερ. Η Ουάιζμπεργκερ είχε δουλέψει για τη διάσημη αρχισυντάκτρια της Vogue, Άννα Γουίντουρ, η οποία πρόσφατα αποχώρησε από τη θέση της μετά από 37 χρόνια.

Η Χάθαγουεϊ επαναλαμβάνει το ρόλο της ως Άντι Σακς στη συνέχεια της ταινίας. Στο αρχικό φιλμ, η πρόσφατη απόφοιτος κολλεγίου μπλέκεται στον κόσμο της μόδας και των διεθνών ΜΜΕ, συνδυάζοντας το ταπεινό παρελθόν της με το λαμπρό μέλλον της, ενώ εργάζεται ως βοηθός της Μιράντα Πρίεσλι (Μέρυλ Στρίπ), με τη βοήθεια ενός νέου φίλου, του Νάιτζελ (Στάνλεϊ Τούτσι), διευθυντή τέχνης του Runway.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 1 Μαΐου 2026. Πρόσφατα, ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τη Χάθαγουεϊ κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του σίκουελ της ταινίας στους δρόμους της Νέας Υόρκης.