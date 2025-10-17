Άρχισαν τα γυρίσματα της ταινίας «I Play Rocky» για τον Σιλβέστερ Σταλόνε - Real.gr

O βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης του «Green Book» Πίτερ Φαρέλι (Peter Farrelly) ξεκίνησε τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «I Play Rocky», εμπνευσμένης από την απίστευτη ιστορία του Σιλβέστερ Σταλόνε (Sylvester Stallone) και το πώς κατάφερε να γυρίσει το θρυλικό «Rocky» του 1976.

Στον πρωταγωνιστικό ρόλο του ανερχόμενου Σταλόνε βρίσκεται ο ‘Αντονι Ιπόλιτο (Anthony Ippolito), ο οποίος υποδύθηκε τον Αλ Πατσίνο (Al Pacino) στην μίνι σειρά της Paramount «The Offer». Τα πρώτα στιγμιότυπα από τα γυρίσματα έχουν ήδη κυκλοφορήσει, τονίζοντας την εκπληκτική ομοιότητα του πρωταγωνιστή με τον νεαρό Σταλόνε, σύμφωνα με το World of Reel.