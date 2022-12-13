Αυτοί είναι οι 80 νικητές του διαγωνισμού για το Μουντιάλ

Ο διαγωνισμός του real.gr ολοκληρώθηκε και ακολουθούν οι 80 τυχεροί.
Όλοι οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά τις επόμενες ημέρες για να παραλάβουν το δώρο τους.
Οι 80 νικητές είναι οι εξης:
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ
ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΑΓΑΛΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΑΛΠΙΔΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΤΤΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΕΠΙΠΑ
ΗΛΙΑΣ ΚΥΦΩΝΙΔΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΒΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΣ
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΡΙΚΟΣ
ΦΩΤΗΣ ΔΟΜΑΖΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΒΟΛΙΚΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΔΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΙΣΙΜΙΣΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΠΑΚΟΓΛΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΣΙΝΟΥΔΗΣ
ΑΝΘΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΕΦΗΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ-ΙΩΑΚΕΙΜ ΠΡΟΣΙΝΟΥΔΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΕΚΕΛΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΠΕΠΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΑΦΕΛΕΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΧΙΩΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΜΠΙΡΛΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΜΟΣ
ΑΜΑΛΙΑ ΤΟΥΡΑΛΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΑΛΙΑΣ
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΔΑΜΑΛΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΑΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΚΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΙΤΑΣ
ΧΡΥΣΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑΣΟΣ ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΝΟΥΣΙΟΥ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΟΜΠΟΘΕΚΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΓΚΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΛΙΩΡΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ
ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΤΙΔΕΝΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΖΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΡΤΣΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΟΓΟΘΕΤΗ
ΡΕΒΕΚΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΑΜΗ ΜΠΑΡΕ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΜΑΚΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΑΙΟΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΙΤΣΙΚΑΡΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΤΣΙΟΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΓΙΩΣΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ