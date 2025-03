«Avengers: Doomsday»: Η Marvel αποκάλυψε το εντυπωσιακό καστ της ταινίας - Real.gr

Οι Εκδικητές ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για το «Avengers: Doomsday».

Η Marvel αποκάλυψε το εντυπωσιακό καστ γεμάτο αστέρες του Χόλιγουντ σε ένα live stream που κράτησε σχεδόν πεντέμισι ώρες.

Το πρώτο όνομα που αποκαλύφθηκε ήταν αυτό του Chris Hemsworth (Thor) το οποίο αναγραφόταν στο πίσω μέρος μιας σκηνοθετικής καρέκλας όπως και τα υπόλοιπα των: Tom Hiddleston (Loki), Anthony Mackie (Captain America), Paul Rudd (Ant-Man), Letitia Wright (Black Panther), Simu Liu (Shang-Chi), Danny Ramirez (The Falcon), Winston Duke (M’Baku), Sebastian Stan (The Winter Soldier), Florence Pugh (Yelena Belova), Wyatt Russell (U.S. Agent), David Harbour (Red Guardian), Hannah John-Kamen (Ghost) και Lewis Pullman (Sentry).