Αυγή: Παραιτήθηκε ο διευθυντής μετά το πρωτοσέλιδο για τον Τσίπρα - Real.gr

Ο Σπύρος Σουρμελίδης υπέβαλε την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή της εφημερίδας Αυγή, η οποία έγινε αποδεκτή.

Αφορμή στάθηκε το σημερινό κυριακάτικο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, το οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, δεν αντικατοπτρίζει τις απόψεις και θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, όπως έχουν εκφραστεί από τον πρόεδρο, Σωκράτη Φάμελλο.

Το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας:

Στο πρωτοσέλιδο που ξεχωρίζει ο τίτλος: «ΣΥΡΙΖΑ-Τσίπρας βίοι παράλληλοι» αναφέρεται πως υπάρχει «ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου από Φάμελλο-Χαρίτση» και «Κινήσεις συνεργασίας από το ΠΑΣΟΚ».

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα αναφέρεται πως «η παρουσίαση της «Ιθάκης» είναι προάγγελος κόμματος». Υπάρχει επίσης το σχόλιο πως: «Το πολιτικό τοπίο αλλάζει και κανείς δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει ή ότι θα αποφύγει τις αλλαγές των καιρών. Ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την ξεκάθαρη επιλογή για την αποκλειστικά δική του πορεία, χωρίς να συναποφασίζει με άλλους».