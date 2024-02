BAFTA 2024: H μεγάλη βραδιά του βρετανικού κινηματογράφου

Είναι η μεγαλύτερη βραδιά του βρετανικού κινηματογράφου. Tα 77α Βραβεία Κινηματογράφου της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου διοργανώνονται απόψε, 18 Φεβρουαρίου στο Royal Festival Hall του Λονδίνου.

Γύρω στις 17.00 τοπική ώρα οι αστέρες του Χόλιγουντ όπως και η ελίτ του χώρου του θεάματος του Ηνωμένου Βασιλείου άρχισαν να συγκεντρώνονται για την τελετή.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες, 13 στο σύνολο, έχει η ταινία Oppenheimer. Το τρίωρο έπος του Christopher Nolan έχει ήδη κυριαρχήσει στις Χρυσές Σφαίρες, κερδίζοντας πέντε βραβεία τον περασμένο μήνα. Οι ταινίες Barbie, Poor Things, Killers of the Flower Moon και The Zone of Interest περιλαμβάνονται επίσης στις υποψηφιότητες.

