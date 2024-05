Η Sarah Lancashire απέσπασε το βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου για τον εμβληματικό της ρόλο ως αρχιφύλακας Catherine Cawood στο Happy Valley του BBC. Η Sarah κέρδισε την Anne Reid (Η έκτη εντολή), την Bella Ramsey (The Last of Us) και τη Helena Bonham Carter (Nolly) στην κατηγορία Α’ Γυναικείου Ρόλου. Στην κατηγορία καλύτερης γυναικείας ερμηνείας κέρδισε επίσης τις Siobhan Finneran για το Happy Valley και Lesley Manville για το The Crown.