Berlinale 2026: Ο Βιμ Βέντερς, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ - Real.gr

Ο διάσημος Γερμανός σκηνοθέτης, σεναριογράφος και φωτογράφος, Βιμ Βέντερς (Wim Wenders), αναλαμβάνει την θέση του προέδρου της κριτικής επιτροπής του 76ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου.

«Ο Βιμ Βέντερς αποτελεί μία από τις σημαντικότερες φωνές του παγκόσμιου κινηματογράφου. Εδώ και έξι δεκαετίες, δημιουργεί έργα που μας συγκινούν και μας εμπνέουν, διαποτισμένα με ανθρωπιά και ένα βαθύ αίσθημα θαυμασμού», ανέφερε σε δήλωσή της, η διευθύντρια της Berlinale, Tρίσια Τατλ (Tricia Tuttle).

«Η αστείρευτη περιέργειά του και η βαθιά γνώση της κινηματογραφικής γλώσσας αποτυπώνονται σε κάθε του ταινία — είτε εξερευνά το έργο άλλων δημιουργών είτε φωτίζει τη δική μας αναζήτηση για νόημα και ανθρώπινη σύνδεση. Το να πούμε πως είμαστε περήφανοι για αυτόν τον πολυδιάστατο δημιουργό της πόλης μας είναι λίγο. Ανυπομονούμε να δούμε προς ποια κατεύθυνση θα οδηγήσει την κριτική επιτροπή στην επιλογή των νικητών της 76ης Berlinale», κατέληξε.

Ο Βέντερς, με μια καλλιτεχνική διαδρομή που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες, παραμένει ενεργός και δημιουργικός. Όπως αναφέρει το Deadline, τα πιο πρόσφατα έργα του είναι η ταινία «Perfect Days», η οποία απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ και το ντοκιμαντέρ «Anselm» για τον εικαστικό καλλιτέχνη ‘Ανσελμ Κίφερ (Anselm Kiefer). Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου με το έργο του να εκτείνεται τόσο στη μυθοπλασία όσο και στο ντοκιμαντέρ

«Δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό ότι θα μπορούσα να είμαι πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στην ιδιαίτερη πατρίδα μου», είπε ο Βέντερς. «Μέχρι που με ρώτησε η Τρίσια Τάτλ. Και τότε συνειδητοποίησα: Ουάου! Θα είναι ένας εντελώς νέος τρόπος να βλέπω ταινίες στη Berlinale, να παρακολουθώ επιτέλους όλες τις συμμετοχές του Διαγωνιστικού και να τις συζητώ σε βάθος με μια ομάδα ευφυών και κινηματογραφόφιλων. Πόσο καλύτερο μπορεί να γίνει; Είμαι ευγνώμων στην Τρίσια που με προσκάλεσε σε αυτή τη σπάνια εμπειρία», πρόσθεσε.

Η 76η Berlinale θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2026, με τη διεθνή κριτική επιτροπή να ανακοινώνει τους νικητές την προτελευταία ημέρα του Φεστιβάλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ