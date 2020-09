Bιβλίο θα συνοδεύσει το ντοκιμαντέρ του Πίτερ Τζάκσον για τους Beatles

Η προβολή στις αίθουσες του πολλά αναμενόμενου ντοκιμαντέρ «Beatles: Get Back» του Πίτερ Τζάκσον μετατέθηκε λόγω Covid-19 για τον Αύγουστο του 2021 (ήταν προγραμματισμένη για αυτόν τον μήνα).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για να απαλύνουν το πλήγμα από την καθυστέρηση της κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία του άλμπουμ «Let it Be» και της φερώνυμης ταινίας, οι Beatles ανακοίνωσαν έκδοση ενός βιβλίου που θα συνοδεύσει την ταινία του Τζάκσον.

Θα εκδοθεί στις 31 Αυγούστου του 2021, τέσσερις μέρες μετά τη προγραμματισμένη προβολή του ντοκιμαντέρ. Σε 240 σελίδες θα παρουσιάζει «εκατοντάδες φωτογραφίες που έως σήμερα δεν έχουν δημοσιευθεί» από τις ηχογραφήσεις του 1969 οι οποίες κατέληξαν στο άλμπουμ «Let it Be». Κάποιες είναι παρμένες από τη φερώνυμη ταινία, άλλες τις τράβηξαν η Λίντα Μακάρτνεϊ και ο Ίθαν Άλεν Ράσελ. Κάποιες είναι από τη διάσημη συναυλία που έδωσε, εκείνη την περίοδο, σε στέγη κτηρίου η μπάντα. Θα περιλαμβάνει επίσης προσφάτως απομαγνητοφωνημένα σχόλια από τα μέλη του συγκροτήματος, παρμένα από πάμπολλες ώρες μαγνητοφώνησης εκείνων των ηχογραφήσεων. Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Callaway Arts & Entertainment, τα σχόλια αυτά «θα αποκαλύψουν την αλήθεια πίσω από τις ηχογραφήσεις για το “ Let it Be”».

Με αρχικό τίτλο «Get Back», το «Let it Be» ξεκίνησε ως μια σειρά κινηματογραφημένων ηχογραφήσεων επί τρεις εβδομάδες στα Twickenham Film Studios. Αργότερα, η δουλειά πέρασε στο καινούργιο δικό τους στούντιο, Apple Studios. Μη ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα, οι Beatles έβαλαν το πρότζεκτ στο ράφι και στη συνέχεια ξεκίνησαν να δουλεύουν το «Abbey Road». Όταν τελικά δόθηκε, τον Μάιο του 1970, στην κυκλοφορία η ταινία «Let it Be» και το άλμπουμ, οι Beatles είχαν πάψει να υπάρχουν ως συγκρότημα.

Για να τιμήσουν τα 50ά γενέθλια της αρχικής ταινίας και του άλμπουμ παρέδωσαν στον Πίτερ Τζάκσον 55 ώρες γυρισμάτων από τις ηχογραφήσεις. Ο Τζάκσον, ο οποίος δηλώνει εδώ και χρόνια φανατικός θαυμαστής της μπάντας, προσέγγισε το υλικό με τρόμο. Ωστόσο, προς μεγάλη του έκπληξη, αποκάλυψε περισσότερες στιγμές ενότητας και δημιουργικότητας των Beatles απ' ό,τι πίστευε πως υπήρχαν. Και έγραψε και τον πρόλογο στο βιβλίο «Get Back».

«Εγώ προσωπικά, ως θαυμαστής, βλέποντας αυτές τις 55 ώρες αποκόμισα την εντύπωση μιας μπάντας που θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό αλλά τους είχαν τελειώσει οι επιλογές πού να κατευθυνθούν» είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Rolling Stone. «Ποτέ δεν ήθελαν να επαναλαμβάνονται, δεν ήθελαν να κάνουν ένα “ Sgt. Pepper 2”. Δεν υπάρχει στάδιο μεγαλύτερο από το Shea Stadium της Νέας Υόρκης για να παίξουν. Έχουν κάνει περίπλοκα άλμπουμ. Έχουν κάνει απλά άλμπουμ. Έχεις την αίσθηση ότι, στην πραγματικότητα, δεν θέλουν να διαλυθούν. Αυτή είναι η βασική εντύπωση που έχω. Είναι μια μπάντα που κινείται προς τα εμπρός, αλλά τους έχουν τελειώσει οι επιλογές πού να κατευθυνθούν».