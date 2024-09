Βίντεο: Στο BBC χόρεψαν το «Fuego» της Φουρέιρα

Το γεγονός αυτό μάλιστα φαίνεται πως ενθουσίασε τους Βρετανούς fans της Eurovision, οι οποίοι ανέβασαν βίντεο από το χορευτικό σόου.

#strictly was on #fuego ??tonight as #montelldouglas & #johannes burned up the dancefloor with their #samba to Fuego by #elenifoureira

The song which gave #cypurs ???? it's best result (2nd) at @Eurovisionpic.twitter.com/iHa8WvZxeY