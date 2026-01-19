Box Office: Στην κορυφή του Χόλιγουντ το «Zootopia 2» - Real.gr

Το «Zootopia 2» κατακτά ένα ακόμα ορόσημο στο box office.

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια της Disney έχει συγκεντρώσει ήδη 1,7 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ξεπερνώντας το «Inside Out 2» (1,69 δισ. δολάρια) και καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως η ταινία κινουμένων σχεδίων με τις υψηλότερες εισπράξεις στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Το κινεζικό «Ne Zha 2», το οποίο δεν αποτελεί κυκλοφορία της Motion Picture Association, παραμένει η ταινία κινουμένων σχεδίων με τις υψηλότερες εισπράξεις παγκοσμίως με 2,25 δισεκατομμύρια δολάρια.

Με αυτές τις επιδόσεις, το «Zootopia 2» αποτελεί πλέον την ένατη παγκόσμια κυκλοφορία όλων των εποχών, ακολουθώντας το «Spider-Man: No Way Home» (1,9 δισ. δολάρια) και το «Avengers: Infinity War» (2 δισ. δολάρια), σύμφωνα με το Variety.