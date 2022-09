Βραβεία Emmy: Καλύτεροι ηθοποιοί Ζεντάγια και Λι Τζονγκ-τζε - Καλύτερη σειρά το Succession - ΒΙΝΤΕΟ

Zendaya’s speech for winning ‘Outstanding Lead Actress in a Drama Series’ at the 2022 Emmy Awards! pic.twitter.com/LWb59LK3fP

Ο Νοτιοκορεάτης Λι Τζονγκ-τζε κέρδισε το βραβείο Emmy για τον καλύτερο ηθοποιό σε δραματική τηλεοπτική σειρά, για την ερμηνεία του στο «Squid Game», την παγκόσμια επιτυχία παραγωγής Netflix. Ο Λι Τζονγκ-τζε έγινε ο πρώτος νικητής αυτού του βραβείου για μη αγγλόφωνη ερμηνεία.

Ο νοτιοκορεάτης ηθοποιός επικράτησε των έτερων διεκδικητών Τζέισον Μπέιτμαν (Ozark), Μπράιαν Κοξ και Τζέρεμι Στρονγκ (Succession), Μπομπ Όντενκερκ (Better Call Saul) και Άνταμ Σκοτ (Severance).

Τα βραβεία Emmy απονέμονται στις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές και στους ηθοποιούς που ξεχώρισαν τη χρονιά που πέρασε.

Το «Succession» της HBO, που αφηγείται την ιστορία της οικογένειας ενός μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης, κέρδισε το βραβείο Emmy για την καλύτερη δραματική τηλεοπτική σειρά.

Έχοντας κατακτήσει την διάκριση το 2020, η σειρά της οποίας το σενάριο – σύμφωνα με κριτικούς – είναι εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από τις περιπέτειες του δισεκατομμυριούχου Ρούπερτ Μέρντοχ, επιβλήθηκε του «Squid Game» που ήταν ο βασικός αντίπαλός της.

Succession Writer Jesse Armstrong jokes about King Charles III after winning Best Drama Series at the #Emmys2022.

Armstrong: “Evidently a little bit more voting involved in our winning than Prince Charles.”

Brian Cox: “Keep it royalist.” pic.twitter.com/wh1ACTKhT4