Μπραντ Πιτ: Τα πρώτα πλάνα του από την Ύδρα - Το on camera «ευχαριστώ» - Real.gr

Η κάμερα της εκπομπής Happy Day κατέγραψε τον Μπραντ Πιτ, το πρωί της Παρασκευής 20/2 στο λιμάνι της Ύδρας να κατευθύνεται προς την Σχολή Καλών Τεχνών.

Ο σταρ του Χόλιγουντ βρίσκεται στο ελληνικό νησί για τα γυρίσματα της νέας του ταινίας με τίτλο: «The Riders» όπου θα ενσαρκώσει τον Fred Scully, έναν πατέρα που ξεκινά την αναζήτηση της κόρης και της συζύγου του μετά από μια σειρά γεγονότων.

Ο Μπραντ Πιτ δεν έκανε κάποια δήλωση ωστόσο ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους λέγοντας: «Ευχαριστώ πολύ παιδιά».

Ο Μπραντ Πιτ φέρεται να επιδιώκει μια διακριτική παραμονή στο νησί, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δείτε τα πρώτα πλάνα του Μπραντ Πιτ από την Ύδρα: