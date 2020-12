Βρετανία - Η Έλεν Μίρεν για τις οικονομικές συνέπειες της πανδημίας στον χώρο του θεάτρου: Πολλοί κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

«Υπάρχει ανησυχία ότι οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να πληρώσουν το νοίκι τους», υπογράμμισε η Μίρεν σε συνέντευξή της που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από το βρετανικό πρακτορείο ειδήσεων Press Association.

Οι άνθρωποι που εργάζονται στον τομέα του θεάτρου «ζουν συχνά, όπως πολλοί άνθρωποι, μεροδούλι-μεροφάι», συνέχισε η ηθοποιός, η οποία έχει τιμηθεί με Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού για την ερμηνεία της στον ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ ΙΙ στην ταινία «Η Βασίλισσα» (2006).

«Όταν τα μεροκάματα αυτά δεν υπάρχουν πια, όπως αυτό συνέβη στον χρόνο που φεύγει, αυτό είναι πολύ, πολύ, πολυ προβληματικό και είμαι σίγουρη πως πολλοί απ' αυτούς κινδυνεύουν να χάσουν τη στέγη τους».

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο τους ηθοποιούς, αλλά και όλους τους εργαζόμενους στον θεατρικό τομέα, επέμεινε. «Έχουν λογαριασμούς να πληρώσουν, έχουν νοίκι να πληρώσουν και πολύ συχνά δεν είναι το είδος των ανθρώπων που έχουν μπορέσει να δημιουργήσουν ένα μικρό κομπόδεμα ασφαλείας», υπογράμμισε.

People working in Britain's #theatre industry risk homelessness because of the coronavirus outbreak, stage and screen star #HelenMirren warned in an interview published on Monday https://t.co/Otiz48KTbupic.twitter.com/Do54cq3Vpd