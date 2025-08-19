«Casa de papel» αλά Τσαφούλιας - Real.gr

Μετά το «Έτερος εγώ» και τις «17 κλωστές» ο Σωτήρης Τσαφούλιας επιστρέφει στην Cosmote TV σκηνοθετώντας τη «ληστεία του αιώνα», σύμφωνα με την Reallife.

Της ΝΑΤΑΛΙΑΣ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΗΓΗ: REALNEWS

Η σειρά έξι επεισοδίων «Ριφιφί» εκτυλίσσεται στη δεκαετία του ’90 με θέμα τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα -στην τράπεζα Εργασίας στην Καλλιρρόης- και που μέχρι σήμερα παραμένει ανεξιχνίαστη.

Βασισμένο σε πραγματικά στοιχεία, το σενάριο υπογράφουν ο Βασίλης Ρίσβας και η Δήμητρα Σακαλή. Στο «Ριφιφί» πρωταγωνιστούν oι Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Ευαγγελία Μουμούρη και Χρήστος Χατζηπαναγιώτης.